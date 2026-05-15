Подмосковные работодатели могут стать участниками Всероссийского опроса
В Подмосковье, как и по всей стране, стартовал Всероссийский опрос работодателей. На его основе сформируют прогноз кадровой потребности на ближайшие семь лет – до 2033 года.
От прогноза зависят контрольные цифры приёма в образовательные учреждения – сколько студентов пойдёт учиться на врачей, учителей, слесарей, электриков, инженеров, программистов и на другие специальности с дальнейшим трудоустройством на предприятия Московской области.
Для участия в опросе нужно перейти на платформу и заполнить регистрационную форму в колонке справа. Далее необходимо войти в личный кабинет по ссылке, которая придёт на указанную при регистрации почту.
После этого нужно предоставить информацию об организации и заполнить форму Всероссийского опроса. Для этого создана специальная видеоинструкция.
Всероссийский опрос работодателей продлится до 1 июня.
Уточнить дополнительную информацию можно по телефону 8(496) 763-04-13. На запрос автоматического помощника следует нажать цифру 2.
