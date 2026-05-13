В Мытищах начал работу первый в Подмосковье детский совет дома

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Московской области по инициативе жителей учредили первый в регионе Детский совет многоквартирного дома. Он появился в Мытищах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Детский совет служит не только площадкой для организации досуга и игр, но и инструментом формирования у детей гражданской ответственности.



Создание Детского совета МКД в доме №5 по улице Станционной стало продолжением активной работы взрослого совета.

«Глядя на родителей, участвующих в управлении МКД, дети учатся заботиться о чистоте и благоустройстве. Взрослый совет выступает не просто как орган управления, а как пример неравнодушия, которому хочется следовать. Ребята понимают, что сбор макулатуры, участие в акциях по раздельному сбору отходов и поддержание чистоты – не просто полезные навыки, а необходимые действия», – отметили в администрации.