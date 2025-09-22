В Московской области определились обладательницы IV Кубка футбольных мам

22 сентября 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финальный в сезоне 2025 года IV Кубок футбольных мам собрал на стадионе «Строитель» в Наро-Фоминске 12 команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.