В Московской области определились обладательницы IV Кубка футбольных мам
Финальный в сезоне 2025 года IV Кубок футбольных мам собрал на стадионе «Строитель» в Наро-Фоминске 12 команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В турнире приняли участие женские любительские сборные из Наро-Фоминска, Лосино-Петровского, Саратовской и Смоленской областей, Москвы, Подольска, Дубны и других городов и регионов.
Соревнования прошли в четырёх дивизионах, названных в четь ветеранов Великой Отечественной войны из Наро-Фоминского городского округа.
Золотой кубок в Лиге Веры Волошиной выиграла «Энергия КПРФ» (Новгород). Подмосковная команды «ФМ Подольск КПРФ» заняла второе место. Бронзу взял «Металлист-М Калининск» из Саратовской области.
Серебряный кубок в Лиге Петра Самохина завоевала команда «Футбольные мамы Москвы». На втором месте расположился другой столичный коллектив «ФМ Новая Москва». Бронзовыми призёрами стали представительницы команды «Валькирия» из Наро-Фоминска.
Кубок Надежды достался «Динамо» из Дубны.
В текущем сезоне Кубок футбольным мам также проходил в Подольске на стадионе «Труд», в Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» и в Дмитрове на стадионе «Авангард».
