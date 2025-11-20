Подмосковные рапиристки завоевали две медали всероссийских соревнований
Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Подмосковные спортсменки Стефания Часовникова и Ирина Зорина встретились в финальном поединке.
«В результате встречи победительницей стала Ирина Зорина, а Стефания Часовникова заняла второе место. А бронзовую медаль поделили представительницы Курской области и Москвы», — говорится в сообщении.Обе рапиристки являются воспитанницами Центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках и Училища олимпийского резерва №1 в Краснознаменске.
Соревнования проходили в Химках. Участницами турнира стали 124 фехтовальщицы из разных регионов России.