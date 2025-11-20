Подмосковные рапиристки завоевали две медали всероссийских соревнований

20 ноября 2025, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Подмосковные спортсменки Стефания Часовникова и Ирина Зорина встретились в финальном поединке.





«В результате встречи победительницей стала Ирина Зорина, а Стефания Часовникова заняла второе место. А бронзовую медаль поделили представительницы Курской области и Москвы», — говорится в сообщении.