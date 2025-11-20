Подмосковный велогонщик Розанов одержал вторую победу на Сурдлимпийских играх
Велогонщик из Одинцовского округа Дмитрий Розанов завоевал второе золото на XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Его награда стала третьей, завоёванной на турнире представителями Подмосковья.
«Дмитрий Розанов поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заезда в дисциплине «индивидуальная гонка на время», — говорится в сообщении.Первую золотую медаль Дмитрий выиграл в дисциплине «критериум». Кроме того, золото завоевала легкоатлетка Виктория Аксёнова из Коломны в забеге на 400 метров.
В состав российской сборной на Сурдлимпийских играх вошли также ещё двое представителей Подмосковья — игрок в настольный теннис Асильбек Суйналиев из Чехова и пловец Марк Трошин из Серпухова.