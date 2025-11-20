Достижения.рф

Подмосковный велогонщик Розанов одержал вторую победу на Сурдлимпийских играх

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Велогонщик из Одинцовского округа Дмитрий Розанов завоевал второе золото на XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Его награда стала третьей, завоёванной на турнире представителями Подмосковья.

«Дмитрий Розанов поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заезда в дисциплине «индивидуальная гонка на время», — говорится в сообщении.
Первую золотую медаль Дмитрий выиграл в дисциплине «критериум». Кроме того, золото завоевала легкоатлетка Виктория Аксёнова из Коломны в забеге на 400 метров.

В состав российской сборной на Сурдлимпийских играх вошли также ещё двое представителей Подмосковья — игрок в настольный теннис Асильбек Суйналиев из Чехова и пловец Марк Трошин из Серпухова.
Лев Каштанов

