Подмосковные рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира

29 сентября 2026, 16:22

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Три спортсменки из Московской области стали серебряными призерами командного турнира на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок до 21 года. Соревнования прошли с 23 по 28 сентября в турецком Самсуне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области Подмосковья.