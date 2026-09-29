Подмосковные рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира
Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Три спортсменки из Московской области стали серебряными призерами командного турнира на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок до 21 года. Соревнования прошли с 23 по 28 сентября в турецком Самсуне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области Подмосковья.
В составе юниорской сборной России выступили София Дзобаева, Стефания Часовникова и Маргарита Дзобаева. Первые две спортсменки представляют областной Центр олимпийских видов спорта и УОР №3 в Химках, а Маргарита Дзобаева — Люберцы.
Четвертой участницей команды стала петербургская спортсменка Серафима Белоусова. В финале российские рапиристки уступили сборной США. Бронзовые медали завоевала команда Китая. В этапе Кубка мира в Самсуне приняли участие сильнейшие юниоры и юниорки из разных стран.
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