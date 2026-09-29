В Мытищах вор-рецидивист обокрал гипермаркет сразу после судебного заседания
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении детского питания из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого гипермаркета, расположенного в Шараповском проезде.
«Прибывшие правоохранители установили, что один из посетителей взял со стеллажа четыре банки детской смеси известного бренда, сложил в пакет и прошёл мимо кассовой зоны без оплаты. Росгвардейцы оперативно задержали нарушителя на выходе из гипермаркета», – рассказали в ведомстве.Как выяснилось, на счету 26-летнего приезжего – несколько судимостей за имущественные преступления. Примечательно, что утром того же дня у мужчины состоялся суд за аналогичное деяние. Покинув здание, он сразу же отправился на кражу. Как признался задержанный, он рассчитывал продать похищенное.
Ущерб магазину мог бы составить около 10 000 рублей. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали полиции.