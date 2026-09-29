В Мытищах вор-рецидивист обокрал гипермаркет сразу после судебного заседания

29 сентября 2026, 16:19

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в хищении детского питания из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого гипермаркета, расположенного в Шараповском проезде.

«Прибывшие правоохранители установили, что один из посетителей взял со стеллажа четыре банки детской смеси известного бренда, сложил в пакет и прошёл мимо кассовой зоны без оплаты. Росгвардейцы оперативно задержали нарушителя на выходе из гипермаркета», – рассказали в ведомстве.