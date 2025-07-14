В Подмосковье за полгода открыли свыше 500 новых заведений общепита
В Подмосковье за полгода ввели около 18 тыс. посадочных мест в заведениях общепита. Создано более 3 тысяч рабочих мест, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Всего в регионе работают около 8 тыс. заведений общественного питания. В этом сезоне в Подмосковье открыли порядка 1,2 тыс. летних веранд. За полгода открылось более 500 новых кафе и ресторанов. Работать начинают как локальные кафе, рестораны и закусочные, так и сетевые предприятия», – пояснили в министерстве.Так, в регионе развивают сеть кофеен «Здрасте», где предлагают кофе, блюда разных русской, кавказской, европейской, латиноамериканской, мексиканской, осетинской и тайской кухни. С начала года в Подмосковье открылось пять новых кофеен этой сети: две – в Домодедове, по одной – в Балашихе, Ленинском и Люберцах.