В Подмосковье за полгода открыли свыше 500 новых заведений общепита

14 июля 2025, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье за полгода ввели около 18 тыс. посадочных мест в заведениях общепита. Создано более 3 тысяч рабочих мест, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.







«Всего в регионе работают около 8 тыс. заведений общественного питания. В этом сезоне в Подмосковье открыли порядка 1,2 тыс. летних веранд. За полгода открылось более 500 новых кафе и ресторанов. Работать начинают как локальные кафе, рестораны и закусочные, так и сетевые предприятия», – пояснили в министерстве.