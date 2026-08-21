В посёлке Часцы завершили капремонт школы
Капитальный ремонт здания школы в посёлке Часцы Одинцовского округа завершён. Объект готов к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание обновили в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В школе общей площадью свыше 2 300 квадратных метров отремонтировали помещения, кровлю и фасад, расширили входную группу, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения и модернизировали пищеблок», — говорится в сообщении.На прилегающей территории провели озеленение и оборудовали футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, а также площадки для баскетбола, волейбола и тенниса.
Школа откроется для учеников 1 сентября.