Жедсон 1 августа прибудет в Самару отдельно от «Спартака»
Португальский полузащитник «Спартака» Жедсон прибудет в Самару 1 августа отдельно от команды для подготовки к матчу третьего тура РПЛ против «Акрона».
О переходе Жедсона в «Спартак» стало известно 31 июля, в день, когда основная команда «красно-белых» уже находилась в Самаре. Португалец стал самой дорогой покупкой в истории клуба — московский клуб выплатит «Бешикташу» около 28 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает Metaratings.ru.
Жедсону 26 лет, и в сезоне 2024/25 он провел за «Бешикташ» 48 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и сделав два ассиста. Матч «Акрон» — «Спартак» состоится в Самаре 3 августа и начнется в 13:30 по московскому времени.
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