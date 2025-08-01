«Уходил с чистой совестью»: Тренер вратарь сборной России Кафанов рассказал о своем уходе из «Ростова»

01 августа 2025, 11:57

Тренер вратарь сборной России Кафанов рассказал о своем уходе из «Ростова»

Фото: iStock/matimix

Тренер вратарей российской сборной Виталий Кафанов рассказал о своем уходе из ФК «Ростов» после окончания прошлого сезона. По его словам, из клуба он ушел с чистой совестью.





В своем интервью для Metaratings.ru Кафанов заявил, что наступил период, когда ему была необходима передышка. Она нужна, чтобы зарядиться эмоциями, с которыми потом он будет делиться с вратарями на тренировках.





«Сейчас хороший период – начал ездить по клубам РПЛ, посещаю по одному в неделю. Смотрю на то, как работают тренеры вратарей и сами вратари. В первую очередь – кандидаты в сборную. Это мне помогает дополнительно развиваться», — сказал Кафанов.

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«Это решение назрело уже давно, об этом думал намного раньше. Но в прошлом сезоне клуб пригласил трёх вратарей, которые на троих сыграли девять матчей в РПЛ. Не жалею об этом, потому что за этот сезон приобрёл с этими вратарями неоценимый тренерский опыт. Уходил с чистой совестью, потому что все они стали за этот сезон намного лучше», — отметил Кафанов.