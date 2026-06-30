В Люберцах в этом году благоустроят 35 дворов

30 июня 2026, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

35 дворовых территорий благоустроят в городском округе Люберцы в текущем году. По четырём адресам работы уже завершили. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Благоустройство закончили, в частности, у домов №6 и №8 по улице Воинов-Интернационалистов в городе Люберцы, у дома №4 по улице Фёдорова и дома №3 в Безымянном тупике в посёлке Малаховка, а также у дома №2 по Лесной улице, у домов №24 и №25 по улице Ленина и домов №5 и №6 на площади Дмитрия Донского в Дзержинском.





«За последние три года мы обновили 92 дворовые территории, а в этом году планируем благоустроить ещё 35 адресов. Это один из самых больших объёмов работ в регионе», — сказал глава округа Люберцы Владимир Волков.