В Подмосковье усилили контроль за незаконной уличной торговлей

30 июня 2026, 17:44

оригинал Фото: istockphoto / MarekUsz

В Московской области продолжают контролировать соблюдение правил торговли и пресекать работу несанкционированных торговых точек. Такие меры помогают обеспечивать безопасность покупателей и поддерживать порядок на торговых площадках, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.