В Подмосковье усилили контроль за незаконной уличной торговлей
В Московской области продолжают контролировать соблюдение правил торговли и пресекать работу несанкционированных торговых точек. Такие меры помогают обеспечивать безопасность покупателей и поддерживать порядок на торговых площадках, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Контроль проводят специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с сотрудниками муниципальных администраций и правоохранительных органов. Основанием для привлечения нарушителей к ответственности служит статья 4.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, которая запрещает розничную торговлю, а также оказание услуг общественного питания и бытовых услуг вне специально отведенных мест.
Важную роль в выявлении нарушений играют обращения жителей. С начала года граждане направили 2397 сообщений о фактах незаконной торговли, в том числе 186 обращений поступило в период с 19 по 25 июня.
За первые месяцы года специалисты составили 714 административных протоколов. По 708 материалам документы направили в суд. В 267 случаях сотрудники изъяли товары, а общая сумма назначенных судами штрафов превысила 1 млн рублей. Работа по выявлению нарушений продолжается в ежедневном режиме.
Только с 22 по 26 июня специалисты зафиксировали 51 факт незаконной торговли, при этом в 17 случаях провели изъятие продукции. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что постоянный мониторинг помогает формировать прозрачную и безопасную систему торговли в регионе.
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