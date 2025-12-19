Подмосковные росгвардейцы накануне Нового года провели учения в Коломне

19 декабря 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны вместе с другими силовыми структурами региона провели учения по тактике действий при осложнении оперативной обстановки в местах проведения массовых мероприятий. Занятия прошли на территории спорткомплекса «Авангард», сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На тренировке росгвардейцы отработали порядок действий при обнаружении бесхозного предмета с признаками замаскированного взрывного устройства. Такие мероприятия помогают совершенствовать профессиональные навыки для эффективного несения службы, в том числе в новогодние праздники.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

«Особое внимание уделили тактике блокирования объекта и задержанию условного злоумышленника, незаконно проникшего на территорию. Стражи порядка продемонстрировали скорость реагирования, слаженность действий в составе наряда и взаимодействие с пунктом централизованной охраны», – отметили в ведомстве.