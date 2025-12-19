Подмосковные росгвардейцы накануне Нового года провели учения в Коломне
Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны вместе с другими силовыми структурами региона провели учения по тактике действий при осложнении оперативной обстановки в местах проведения массовых мероприятий. Занятия прошли на территории спорткомплекса «Авангард», сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На тренировке росгвардейцы отработали порядок действий при обнаружении бесхозного предмета с признаками замаскированного взрывного устройства. Такие мероприятия помогают совершенствовать профессиональные навыки для эффективного несения службы, в том числе в новогодние праздники.
«Особое внимание уделили тактике блокирования объекта и задержанию условного злоумышленника, незаконно проникшего на территорию. Стражи порядка продемонстрировали скорость реагирования, слаженность действий в составе наряда и взаимодействие с пунктом централизованной охраны», – отметили в ведомстве.На завершающем этапе росгвардейцы отработали алгоритм действий по отражению атаки беспилотников.
Руководство тактико-специальных учений отметило высокий уровень подготовки сотрудников подмосковного главка Росгвардии.