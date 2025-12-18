В Подмосковье задержали банду вымогателей

18 декабря 2025, 09:42

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали четверых жителей Подмосковья, вымогавших у их знакомого сотрудника банка три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Сначала преступники под вымышленным предлогом заманили банковского служащего в арендованный ими офис в Ногинске. Там двое членов банды изобразили из себя жертв, а двое других начали избивать приглашённого мужчину, угрожать ему ножом и требовать отдать им деньги. Затем они заставили его написать долговую расписку и подписать документ о передаче в залог машины с условием возврата «долга» через неделю.





«Чтобы придать происходящему видимость добровольности, процесс оформления документов злоумышленники сняли на видео. А затем забрали у потерпевшего ключи от машины и отпустили его. После этого мужчина, опасаясь за свою жизнь, обратился в полицию», — говорится в сообщении.