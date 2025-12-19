В Подмосковье задержали похитителей концертного оборудования за 43,5 млн рублей

19 декабря 2025, 12:58

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Злоумышленников, присвоивших концертное оборудование стоимостью более 43,5 млн рублей, задержали в Московской области полицейские при силовой поддержке СОБРа «Центр». Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.





Преступную группу организовал 30-летний рецидивист из Ставропольского края. Он же связался с компанией, владеющей концертным оборудованием, и договорился об аренде. После получения техники банда перевезла её на заранее приготовленный склад и повредила идентификационные номера.





«В результате проведённого расследования в Сергиевом Посаде задержали двух участников преступной группы 32 и 36 лет», — говорится в сообщении.