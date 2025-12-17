В Подольске покупатель переобулся в кроссовки из магазина и попытался украсть их

17 декабря 2025, 16:21

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны задержали, подозреваемого в краже обуви из сетевого гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.