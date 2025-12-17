В Подольске покупатель переобулся в кроссовки из магазина и попытался украсть их
Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны задержали, подозреваемого в краже обуви из сетевого гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина, расположенного на Молодёжной улице Подольска.
Прибывшие по вызову росгвардейцы установили, что недобросовестный посетитель переобулся в новые кроссовки стоимостью 5500 рублей. Оставив взамен на прилавке старую обувь, мужчина попытался покинуть торговую точку без оплаты.
Правоохранители задержали вора. Им оказался 26-летний гражданин ближнего зарубежья. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.
