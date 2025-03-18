Подмосковные росгвардейцы отметили День воссоединения Крыма с Россией

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Подмосковные росгвардейцы приняли участие в тематических мероприятиях по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В Химках росгвардейцы вместе с представителями администрации города, волонтёрами и местными жителями провели масштабный флешмоб. Символом стал российский триколор площадью более 50 кв. м, развёрнутый участниками. Проект подчеркнул значимость этого исторического события для всей страны и стал ярким выражением патриотизма», – говорится в сообщении.К праздничным мероприятиям присоединились сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны. Они организовали тематический урок в детской городской библиотеке им. А. П. Гайдара.
В Шатурском парке культуры и отдыха кадеты «Гвардейского класса» выступили на концерте с патриотическими стихами.
Договор о вхождении полуострова и города Севастополя в состав Российской Федерации был подписан 11 лет назад. 16 марта 2014-го в Крыму и Севастополе прошёл общенародный референдум, на котором за это проголосовало подавляющее большинство жителей. Помимо этого, было принято обращение к России с просьбой о принятии Крыма и Севастополя в состав страны на правах субъектов Федерации.
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Лора Луганская