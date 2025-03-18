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Подмосковные росгвардейцы отметили День воссоединения Крыма с Россией

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Подмосковные росгвардейцы приняли участие в тематических мероприятиях по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В Химках росгвардейцы вместе с представителями администрации города, волонтёрами и местными жителями провели масштабный флешмоб. Символом стал российский триколор площадью более 50 кв. м, развёрнутый участниками. Проект подчеркнул значимость этого исторического события для всей страны и стал ярким выражением патриотизма», – говорится в сообщении.
К праздничным мероприятиям присоединились сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны. Они организовали тематический урок в детской городской библиотеке им. А. П. Гайдара.

В Шатурском парке культуры и отдыха кадеты «Гвардейского класса» выступили на концерте с патриотическими стихами.

Договор о вхождении полуострова и города Севастополя в состав Российской Федерации был подписан 11 лет назад. 16 марта 2014-го в Крыму и Севастополе прошёл общенародный референдум, на котором за это проголосовало подавляющее большинство жителей. Помимо этого, было принято обращение к России с просьбой о принятии Крыма и Севастополя в состав страны на правах субъектов Федерации.

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Подмосковный общественный транспорт начали готовить к тёплому сезону
18 марта 2025, 21:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области стартовала ежегодная подготовка общественного транспорта к весенне-летнему сезону. Всего в этом году подготовят более 9,4 тыс. единиц, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Каждый год для безопасности жителей в начале весны все работающие в Подмосковье перевозчики готовят свои транспортные средства к тёплому сезону. В этому году специалисты проведут осмотр свыше 9,4 тыс. единиц техники. Это 9 тыс. автобусов, 52 трамвая, 45 троллейбусов и свыше 350 электропоездов. Особое внимание – системам, обеспечивающим безопасность пассажиров. Завершить подготовку планируют в мае», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По данным ведомства, в автобусах проверяют систему охлаждения двигателя и кондиционирования. Проверку проходит электрооборудование, световая сигнализация, фары, стеклоочистители и стеклоомыватели. Повышенное внимание уделяют тормозной и пневматической системам автобусов, так как в жару они испытывают высокие температурные нагрузки. Помимо этого, проверяют работу подъёмников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости ремонтируют напольное покрытие, сидения, двери и люки в салонах.

Для подготовки трамваев проведут ревизию и замену люков, крышек панелей, автоматических выключателей и стеклоочистителей. Также отрегулируют рельсовые тормоза, соленоиды и тормозные механизмы вагонов. Автоматические стрелки в местах подтоплений переведут на ручной режим, осмотрят кабельные трассы.

В ходе осмотра электропоездов специалисты ЦППК и МЖД особое внимание уделяют работе систем климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдения, связи пассажиров с локомотивной бригадой, освещения салонов и тамбуров. Специалисты подготовят поезда «Иволга» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие.

Помимо этого, в рамках подготовки проводят дополнительные инструктажи водителей и машинистов.

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Под Рузой после ремонта заработала амбулатория на 20 посещений в смену
18 марта 2025, 20:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Космодемьянский Рузского муниципального округа после ремонта возобновила приём амбулатория. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В помещении оборудованы кабинеты терапевта и фельдшера, дневной стационар, процедурная и кабинет вакцинации.
«Благодаря ремонту пациенты смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В здании обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали зону ожидания приёма», – перечислил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Амбулатория расположена по адресу: Рузский муниципальный округ, поселок Космодемьянский, дом 1. По данным ведомства, она рассчитана на 20 посещений в смену. Помощь там получают почти 2 тыс. человек, в том числе 345 детей.

Записаться на приём в амбулаторию можно по телефону 122 и на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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Программа «Приведи друга» с начала года привлекла в подмосковные больницы 110 медиков
Программа «Приведи друга» привлекла в подмосковные больницы уже 110 медиков
18 марта 2025, 20:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» с начала года устроились 110 медработников. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Как напомнили в ведомстве, сотрудники медучреждений Московской области получают премии за привлечение новых специалистов. Размер зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника. Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры положена премия до 128 тыс. рублей.
«В регионе действуют меры соцподдержки как для работающих специалистов, так и только устроившихся. С начала года по программе «Приведи друга» в областные медучреждения устроились 108 медработников, в том числе 40 врачей и 68 специалистов со средним медицинским образованием», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В Подмосковье действуют и такие меры соцподдержки медработников, как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам». Подробную информацию об этом можно найти на сайте.

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Отгрузка пластмассовых и резиновых изделий в Подмосковье за год выросла на 13%
18 марта 2025, 20:21

Фото: пресс-служба компании «Бытпласт»

Подмосковные предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий в прошлом году отгрузили продукции на 360 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Этот сектор промышленности – один из крупнейших в регионе. В нём заняты более 150 крупных и средних предприятий.
«На предприятиях по выпуску резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье работают около 28 тыс. человек. Всего действуют 154 крупных и средних организации. По итогам прошлого года предприятия отрасли отгрузили продукции на 357 млрд рублей. В номинальном выражении объёмы отгрузки по сравнению с 2023-м выросли более чем на 13%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным ведомства, производство пластмассовых и резиновых изделий в регионе выросло за счёт новых инвестиционных проектов. Так, в Егорьевске в конце прошлого года компания «Бытпласт» запустила новое оборудование, купленное в рамках инвестпроекта по расширению производства изделий из пластика. Инвестиции составили 180 млн рублей.

Компания «Дмитровский завод РТИ» завершила строительство в Дмитровском городском округе нового цеха по переработке утилизированных шин и оргтехники. Это позволит увеличить объёмы выпуска резиновой крошки и резинового порошка, которые используют для строительства детских и спортивных площадок. Инвестор уже строит второй цех. Инвестиции в развитие предприятия – 500 млн рублей.

Таким образом, в Подмосковье создаётся база для дальнейшего роста производственных показателей в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

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Число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье снизилось в четыре раза
18 марта 2025, 20:02

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области в четыре раза сократилось число случаев незаконного сброса отходов. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«С начала марта камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 21 нарушителя, сбрасывавшего отходы вне контейнерных площадок. Все они получат штраф на 490 тыс. рублей. В феврале за тот же период выявили 86 сбросов. Таким образом, принятые министерством меры сократили число нарушений в четыре раза», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в Минчистоты региона, утилизировать ТКО важно не просто в баки, а на тех контейнерных площадках, где у жителя заключён договор на их вывоз. Дело в том, что объём контейнеров в чужом населённом пункте рассчитан на проживающих в нем граждан, а их переполнение приводит к образованию навалов.

Для физлиц, нарушивших порядок утилизации отходов, штраф может достигать 70 тыс. рублей; для должностных лиц – 100 тыс.; для юрлиц – 200 тыс. рублей.

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