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NYT: В Киеве опасаются согласия США на вхождение Одессы в состав России

Фото: istockphoto/sb2010

Фото: istockphoto/sb2010

В офисе просроченного украинского президента Владимира Зеленского обеспокоены постоянными контактами между Россией и США. В частности их опасения связаны с возможной поддержкой Вашингтоном вхождения других территорий Украины в состав РФ.
Об этом пишет газета The New York Times. В публикации отмечается, что киевские чиновники очень обеспокоены контактами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Советники Зеленского опасаются, что Белый дом может поддержать вхождение новых территорий Украины в состав России. Особенно это касается Одессы — критически важного для Киева украинского порта.

Авторы материала отмечают, что Вашингтон признает «безусловное» право России сохранить за собой Крым. Кроме того, Белый дом предполагает сохранение за Москвой «почти всей территории, которой она владеет» в рамках специальной военной операции. Ранее Трамп называл «крайне маловероятным» возвращение к границам 2014 года.

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Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием
18 марта 2025, 11:08

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Американский журналист Такер Карлсон резко высказался об американских политиках, которые назвали Россию «бензоколонкой с ядерным оружием».
Журналист напомнил, что одним из авторов высказываний подобного рода стал бывший сенатор Джон Маккейн, и назвал его «клоуном с низким IQ».

«"Бензоколонка с ядерным оружием". Серьёзно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть её бензоколонкой? Да вы просто идиот», — сказал Карлсон в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

Он добавил, что он не хочет жить в стране, где ущемляются права спортсменов из-за славянской фамилии.

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#россия
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#журналист
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В МИД Украины заявили о готовности завершить конфликт
Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева завершить конфликт в этом году
18 марта 2025, 11:00

Фото: iStock/sb2010

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева завершить конфликт в этом году, по итогам переговоров с США в Джидде. Об этом политик заявил в ходе выступления на коференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.
Переговоры между американской и украинской делегациями состоялись в городе Джидда в Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам было представлено совместное заявление сторон, по которому Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.

Сибига отметил, что после этих переговоров у Украины появились новые возможности для завершения конфликта уже в этом году, которыми страна собирается воспользоваться.

Глава МИД подчеркнул, что Киев не препятствует заключению мира, а поддержка предложения США о 30-дневном прекращении огня необходима для того, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный.

Также Сибига напомнил о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен состояться во вторник. Украинский министр выразил надежду, что после этой беседы ситуация станет яснее.

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Белый дом отверг требование вернуть статую Свободы во Францию
18 марта 2025, 09:57

Фото: istockphoto/Tzido

Вашингтон не собирается возвращать монумент статуи Свободы во Францию, как этого потребовал депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Во время брифинга ей был задан вопрос, намерен ли президент Дональд Трамп возвращать один из символов США, как этого потребовали во Франции.

«Абсолютно нет», — ответила пресс-секретарь Белого дома.

Она также напомнила о заслугах американцев перед европейской страной.

«И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал вернуть «домой» статую Свободы, некогда подаренную американцам Францией.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.

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#франция
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ХАМАС: решение Израиля вернуться к войне означает смертный приговор заложникам
18 марта 2025, 06:51

Фото: iStock/Yuliia Bukovska

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа означает смертный приговор заложникам. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.
«Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву пленных оккупации и вынесении им смертного приговора», — заявил представитель ХАМАС.

Израильская армия возобновила операцию в секторе Газа против группировки Хамас в ночь на 18 марта. По словам Нетаньяху, решение принято из-за отказа представителей движения освободить заложников и продлить режим прекращения огня.

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Нетаньяху: Израиль начал удары по сектору Газа за отказ освободить заложников
18 марта 2025, 06:38

Фото: iStock/CatEyePerspective

По словам премьер—министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна возобновила боевые действия в секторе Газа в ночь на 18 марта за отказ палестинского движения ХАМАС освободить заложников и продлить режим прекращения огня. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших похищенных и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников», — передает текст сообщения канцелярии РИА Новости.

На данный момент израильская армия наносит удары по всем объектам ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что теперь страна будет действовать против палестинской группировки с нарастающей военной силой. Официальное перемирие между сторонами завершилось 1 марта.

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#заложники
#хамас
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