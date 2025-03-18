NYT: В Киеве опасаются согласия США на вхождение Одессы в состав России

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В офисе просроченного украинского президента Владимира Зеленского обеспокоены постоянными контактами между Россией и США. В частности их опасения связаны с возможной поддержкой Вашингтоном вхождения других территорий Украины в состав РФ.
Об этом пишет газета The New York Times. В публикации отмечается, что киевские чиновники очень обеспокоены контактами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Советники Зеленского опасаются, что Белый дом может поддержать вхождение новых территорий Украины в состав России. Особенно это касается Одессы — критически важного для Киева украинского порта.
Авторы материала отмечают, что Вашингтон признает «безусловное» право России сохранить за собой Крым. Кроме того, Белый дом предполагает сохранение за Москвой «почти всей территории, которой она владеет» в рамках специальной военной операции. Ранее Трамп называл «крайне маловероятным» возвращение к границам 2014 года.
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Авторы материала отмечают, что Вашингтон признает «безусловное» право России сохранить за собой Крым. Кроме того, Белый дом предполагает сохранение за Москвой «почти всей территории, которой она владеет» в рамках специальной военной операции. Ранее Трамп называл «крайне маловероятным» возвращение к границам 2014 года.
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Александр Бойцов