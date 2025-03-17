Администрация Трампа может признать Крым российским

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российским в рамках переговоров по украинскому конфликту. Об этом пишет издание Semafor.
«По словам двух человек, знакомых с ситуацией, администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках любого будущего соглашения о прекращении войны Москвы против Киева», — говорится в сообщение.
Уточняется, что Штаты могут обратиться в ООН с соответствующим предложением. На данный момент никаких конкретных решений нет, а это лишь один из вариантов в контектсе урегулирования конфликта. В Белом доме отказались комментировать данную информацию.
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Иван Мусатов