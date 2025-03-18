День воссоединения Крыма с Россией 2025: история полуострова, кризис власти на Украине и праздничные мероприятия к 11-й годовщине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
18 марта жители Крыма празднуют День воссоединения Республики с Россией. Ровно 11 лет назад подписали договор о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Подробнее о празднике — в материале «Радио 1».
В Республике Крым и Севастополе этот день объявлен нерабочим. Сегодня пройдут многочисленные праздничные мероприятия. Но отмечать это событие будут не только в самих субъектах, но и по всей России. Воссоединение Крыма с РФ стало для россиян символом нерушимого единства нашего народа, любви к Родине и восстановления исторической справедливости.
История Крымского полуостроваБлагодатная земля Крыма стала местом обитания многих народов с древнейших времен. В VII веке до нашей эры там проживали киммерийцы и тавры, которые и дали древнее название полуострову — Таврия или Таврида. В VI–V веках до нашей эры там появились греки, потом скифы, которых затем вытеснили римляне, следом готы и наконец гунны. С VIII века нашей эры разные части полуострова начали контролироваться властью Византии и Хазарского каганата. В X веке восточная часть Крыма вошла в состав русского государства и стала частью Тмутараканского княжества. В 988 году киевский князь Владимир захватил Херсонес — тогда он назывался Корсунью. Там Владимир принял христианство.
Ялта (Фото: iStock/ Timacoch)
Через сто лет Крым завоевали половцы, затем — печенеги. В XII веке туда пришли венецианцы, потом — генуэзцы. В XIII веке земли перешли под контроль монголов, и они вошли в состав Золотой орды. В XV веке, после распада монгольской империи, образовалось Крымское ханство — оно очень быстро попало под власть Османской империи. В XVIII веке после Русско-турецкой войны полуостров опять вошел в состав русского государства — теперь уже Российской империи. В 1783 году основали Севастополь и создали Черноморский флот.
В 1918 году во время Первой мировой войны германские войска оккупировали Крым. Потом в период Гражданской войны в России на полуострове сменилось несколько белогвардейских и большевистских правительств. В 1921 году, по окончании Гражданской войны, полуостров стал частью РСФСР.
В 1941–1944 годах в ходе Великой Отечественной войны германские войска снова оккупировали земли. После освобождения в 1944 году — до 1954 года — находился в составе РСФСР. 19 февраля 1954 года по решению Президиума Верховного Совета СССР передали в состав Украинской ССР. После распада СССР в 1991 году Крым до 2014 года был в составе Украины. В марте 2014 года по итогам всенародного референдума полуостров снова стал частью России.
Виктор Янукович (Фото: kremlin.ru)
Кризис власти и госпереворотВ ноябре 2013 года украинский президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после этого начался кризис власти на Украине. В Киеве и иных городах происходили беспорядки — их участники требовали, чтобы президент и правительство ушли в отставку. Но жители Крыма, большинство из которых составляли русские, эти протесты не поддержали. 4 февраля 2014 года Президиум Верховного совета Крыма принял постановление о проведении опроса о статусе полуострова «в условиях политического кризиса» и попыток прорваться к власти «групп национал-фашистского толка».
22 февраля 2014 года в ходе госпереворота в Киеве к власти на Украине пришли националистические силы, которые занимали откровенно антирусские и антироссийские позиции. Президенту Виктору Януковичу пришлось покинуть страну. А уже 23 февраля на Украине приняли закон, который запрещал использование русского языка даже как регионального.
Фото: iStock/ Ekaterina Utorova
Протестные акцииЖители Крыма не желали отказываться от русского языка и признавать новое украинское правительство и в тот же день начали протестовать возле Верховного совета республики с требованием отделения полуострова от Украины. Такую же акцию организовали в Севастополе. Прозвучали призывы о воссоединении Крыма с РФ. Аналогичные выступления проводились и в иных населенных пунктах полуострова, а местные жители стали формировать отряды самообороны.
26 февраля у Верховного совета Крыма состоялись сразу два митинга — сторонников интеграции с Россией и тех, кто поддерживал новую украинскую власть. После столкновения между участниками акций 30 человек были ранены и двое погибли.
Заседание Верховного совета сорвалось. 27 февраля Верховный совет возобновил деятельность. В отставку ушло правительство республики, которое поддержало новый киевский режим, а новый главой правительства стал возглавлявший на тот момент движение «Русское единство» Сергей Аксенов. Еще назначили дату проведения референдума о статусе полуострова — 25 мая 2014 года.
Владимир Путин и Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)
События марта 2014 года1 марта Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить мир и спокойствие на полуострове во время подготовки и проведения референдума о статусе Крыма. Из-за обострения обстановки референдум решили перенести с 25 мая на 30 марта.
Тогда же решение крымского парламента о референдуме поддержал городской совет Севастополя. А в Симферополе, Севастополе и иных населенных пунктах Крыма появились так называемые «вежливые люди» — вооруженные люди в камуфляже, которые следили за порядком. Как уточнил позднее российский лидер Владимир Путин, это были бойцы морской пехоты, десантных войск, а еще спецподразделения ГРУ России. Они охраняли Верховный совет Крыма, блокировали украинские воинские части и несколько правительственных зданий.
6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к Владимиру Путину с просьбой о включении Крыма в состав России на правах субъекта Федерации. Тогда же приняли решение о переносе даты проведения референдума с 30-го на 16 марта. 11 марта в ходе подготовки к референдуму Верховный совет полуострова и совет депутатов Севастополя приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Фото: kremlin.ru
16 марта в Крыму и Севастополе прошел общенародный референдум — на нем подавляющее большинство людей проголосовало за воссоединение с РФ. На следующий день Верховный совет полуострова принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополь. Еще приняли обращение к России с просьбой о принятии Крыма в состав РФ на правах субъекта Федерации. Севастопольский городской совет принял постановление о вхождении Севастополя в состав России на правах субъекта Федерации.
17 марта Верховный совет Крыма переименовали в Государственный совет Республики Крым, а городской совет Севастополя — в Законодательное собрание Севастополя. Тогда же президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Крым вошел в состав РоссииОфициально Днем воссоединения Крыма с РФ объявили 18 марта. Именно тогда Владимир Путин, Сергей Аксенов и глава города Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии Республики Крым в РФ и образовании в составе России двух новых субъектов.
Крым и Севастополь приняли в состав страны согласно волеизъявлению народа. На референдуме 16 марта явка в Крыму достигла 83,1%, в Севастополе — 89,5% избирателей. За воссоединение с РФ проголосовали: в Крыму — 96,77%, в Севастополе — 95,6%.
20 марта 2014 года Государственная дума РФ приняла конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 21 марта Совет Федерации одобрил закон, а Владимир Путин подписал его.
Церемония подписания законов о принятии Крыма и Севастополя в состав России (Фото: kremlin.ru)
Значение праздникаДень воссоединения полуострова с РФ объявили праздничным нерабочим днем в Республике Крым и Севастополе.
Значение этого дня заключается в том, что воссоединение полуострова с Россией сплотило весь российский народ, продемонстрировав готовность защищать соотечественников, свои интересы, идеалы и духовные ценности.
Для России Крым имеет стратегическое значение. Именно там находятся незамерзающие весь год порты, которые имеют большое значение для торгового и военного флота. Владение полуостровом позволяет контролировать ситуацию во всем Черноморском регионе и на прилегающих территориях.
А для жителей Крыма воссоединение с Россией — это долгожданная возможность жить в мире и спокойствии, возможность свободно пользоваться родным языком. Здесь полностью решили проблему энерго- и водоснабжения, построили Крымский мост, современную автотрассу «Таврида», новый аэропорт в Симферополе, новые образовательные и учебные учреждения, дома.
Фото: kremlin.ru
Праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с РоссиейСамое большое количество мероприятий, посвященных Дню воссоединения полуострова с РФ, пройдет в Крыму и Севастополе. Но отмечают этот праздник почти по всей России. Мероприятия проходят с 14 марта. Уже прошли тысячи разных патриотических акций, выставок, лекториев, концертов во многих городах страны.
В Москве, на Тверской площади, с 15-го по 19 марта проводится фестиваль «Крымская весна», в программе которого — выступления крымских творческих коллективов, гастрономические фестивали и мастер-классы по ремеслам региона
18 марта на ВДНХ пройдет шествие, которое символизирует единство и нерушимость исторической связи между полуостровом и РФ. На мероприятии состоится красочная акция с использованием разноцветных зонтиков и флагов.
На Арбате (Арбат, 23 и Арбат, 28) пройдет церемония открытия двух новых фотовыставок. Экспозиции приурочены к Году защитника Отечества и 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Россияне увидят фотографии, которые напоминают о событиях весны 2014 года. Особое внимание на выставках уделят поддержке и реабилитации участникам спецоперации.
Фото: kremlin.ru
Насыщенная программа мероприятий планируется в Санкт-Петербурге. 18 марта вся коммунальная техника культурной столицы выйдет на маршруты с изображением карты полуострова на лобовых стеклах. На Малой Конюшенной улице пройдет праздничный концерт с участием молодых творческих коллективов Петербурга.
Сотрудники многих районных библиотек подготовили литературно-музыкальные программы, выставки, интерактивные экскурсии и лекции. В Доме национальностей пройдет показ фрагментов документальных фильмов, лекция о роли Крымского полуострова в истории Российского государства и праздничный концерт. В выставочном зале Дома национальностей россияне увидят картины Ильдуса Вахитова, рассказывающие об истории, культуре и красоте полуострова.
В других городах страны люди тоже поучаствуют в праздничных мероприятиях.
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История Крымского полуостроваБлагодатная земля Крыма стала местом обитания многих народов с древнейших времен. В VII веке до нашей эры там проживали киммерийцы и тавры, которые и дали древнее название полуострову — Таврия или Таврида. В VI–V веках до нашей эры там появились греки, потом скифы, которых затем вытеснили римляне, следом готы и наконец гунны. С VIII века нашей эры разные части полуострова начали контролироваться властью Византии и Хазарского каганата. В X веке восточная часть Крыма вошла в состав русского государства и стала частью Тмутараканского княжества. В 988 году киевский князь Владимир захватил Херсонес — тогда он назывался Корсунью. Там Владимир принял христианство.
Ялта (Фото: iStock/ Timacoch)
Через сто лет Крым завоевали половцы, затем — печенеги. В XII веке туда пришли венецианцы, потом — генуэзцы. В XIII веке земли перешли под контроль монголов, и они вошли в состав Золотой орды. В XV веке, после распада монгольской империи, образовалось Крымское ханство — оно очень быстро попало под власть Османской империи. В XVIII веке после Русско-турецкой войны полуостров опять вошел в состав русского государства — теперь уже Российской империи. В 1783 году основали Севастополь и создали Черноморский флот.
В 1918 году во время Первой мировой войны германские войска оккупировали Крым. Потом в период Гражданской войны в России на полуострове сменилось несколько белогвардейских и большевистских правительств. В 1921 году, по окончании Гражданской войны, полуостров стал частью РСФСР.
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В 1941–1944 годах в ходе Великой Отечественной войны германские войска снова оккупировали земли. После освобождения в 1944 году — до 1954 года — находился в составе РСФСР. 19 февраля 1954 года по решению Президиума Верховного Совета СССР передали в состав Украинской ССР. После распада СССР в 1991 году Крым до 2014 года был в составе Украины. В марте 2014 года по итогам всенародного референдума полуостров снова стал частью России.
Виктор Янукович (Фото: kremlin.ru)
Кризис власти и госпереворотВ ноябре 2013 года украинский президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после этого начался кризис власти на Украине. В Киеве и иных городах происходили беспорядки — их участники требовали, чтобы президент и правительство ушли в отставку. Но жители Крыма, большинство из которых составляли русские, эти протесты не поддержали. 4 февраля 2014 года Президиум Верховного совета Крыма принял постановление о проведении опроса о статусе полуострова «в условиях политического кризиса» и попыток прорваться к власти «групп национал-фашистского толка».
22 февраля 2014 года в ходе госпереворота в Киеве к власти на Украине пришли националистические силы, которые занимали откровенно антирусские и антироссийские позиции. Президенту Виктору Януковичу пришлось покинуть страну. А уже 23 февраля на Украине приняли закон, который запрещал использование русского языка даже как регионального.
Фото: iStock/ Ekaterina Utorova
Протестные акцииЖители Крыма не желали отказываться от русского языка и признавать новое украинское правительство и в тот же день начали протестовать возле Верховного совета республики с требованием отделения полуострова от Украины. Такую же акцию организовали в Севастополе. Прозвучали призывы о воссоединении Крыма с РФ. Аналогичные выступления проводились и в иных населенных пунктах полуострова, а местные жители стали формировать отряды самообороны.
26 февраля у Верховного совета Крыма состоялись сразу два митинга — сторонников интеграции с Россией и тех, кто поддерживал новую украинскую власть. После столкновения между участниками акций 30 человек были ранены и двое погибли.
Заседание Верховного совета сорвалось. 27 февраля Верховный совет возобновил деятельность. В отставку ушло правительство республики, которое поддержало новый киевский режим, а новый главой правительства стал возглавлявший на тот момент движение «Русское единство» Сергей Аксенов. Еще назначили дату проведения референдума о статусе полуострова — 25 мая 2014 года.
Владимир Путин и Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)
События марта 2014 года1 марта Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить мир и спокойствие на полуострове во время подготовки и проведения референдума о статусе Крыма. Из-за обострения обстановки референдум решили перенести с 25 мая на 30 марта.
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Тогда же решение крымского парламента о референдуме поддержал городской совет Севастополя. А в Симферополе, Севастополе и иных населенных пунктах Крыма появились так называемые «вежливые люди» — вооруженные люди в камуфляже, которые следили за порядком. Как уточнил позднее российский лидер Владимир Путин, это были бойцы морской пехоты, десантных войск, а еще спецподразделения ГРУ России. Они охраняли Верховный совет Крыма, блокировали украинские воинские части и несколько правительственных зданий.
6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к Владимиру Путину с просьбой о включении Крыма в состав России на правах субъекта Федерации. Тогда же приняли решение о переносе даты проведения референдума с 30-го на 16 марта. 11 марта в ходе подготовки к референдуму Верховный совет полуострова и совет депутатов Севастополя приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Фото: kremlin.ru
16 марта в Крыму и Севастополе прошел общенародный референдум — на нем подавляющее большинство людей проголосовало за воссоединение с РФ. На следующий день Верховный совет полуострова принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополь. Еще приняли обращение к России с просьбой о принятии Крыма в состав РФ на правах субъекта Федерации. Севастопольский городской совет принял постановление о вхождении Севастополя в состав России на правах субъекта Федерации.
17 марта Верховный совет Крыма переименовали в Государственный совет Республики Крым, а городской совет Севастополя — в Законодательное собрание Севастополя. Тогда же президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Крым вошел в состав РоссииОфициально Днем воссоединения Крыма с РФ объявили 18 марта. Именно тогда Владимир Путин, Сергей Аксенов и глава города Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии Республики Крым в РФ и образовании в составе России двух новых субъектов.
Крым и Севастополь приняли в состав страны согласно волеизъявлению народа. На референдуме 16 марта явка в Крыму достигла 83,1%, в Севастополе — 89,5% избирателей. За воссоединение с РФ проголосовали: в Крыму — 96,77%, в Севастополе — 95,6%.
20 марта 2014 года Государственная дума РФ приняла конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 21 марта Совет Федерации одобрил закон, а Владимир Путин подписал его.
Церемония подписания законов о принятии Крыма и Севастополя в состав России (Фото: kremlin.ru)
Значение праздникаДень воссоединения полуострова с РФ объявили праздничным нерабочим днем в Республике Крым и Севастополе.
Значение этого дня заключается в том, что воссоединение полуострова с Россией сплотило весь российский народ, продемонстрировав готовность защищать соотечественников, свои интересы, идеалы и духовные ценности.
Для России Крым имеет стратегическое значение. Именно там находятся незамерзающие весь год порты, которые имеют большое значение для торгового и военного флота. Владение полуостровом позволяет контролировать ситуацию во всем Черноморском регионе и на прилегающих территориях.
А для жителей Крыма воссоединение с Россией — это долгожданная возможность жить в мире и спокойствии, возможность свободно пользоваться родным языком. Здесь полностью решили проблему энерго- и водоснабжения, построили Крымский мост, современную автотрассу «Таврида», новый аэропорт в Симферополе, новые образовательные и учебные учреждения, дома.
Фото: kremlin.ru
Праздничные мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с РоссиейСамое большое количество мероприятий, посвященных Дню воссоединения полуострова с РФ, пройдет в Крыму и Севастополе. Но отмечают этот праздник почти по всей России. Мероприятия проходят с 14 марта. Уже прошли тысячи разных патриотических акций, выставок, лекториев, концертов во многих городах страны.
В Москве, на Тверской площади, с 15-го по 19 марта проводится фестиваль «Крымская весна», в программе которого — выступления крымских творческих коллективов, гастрономические фестивали и мастер-классы по ремеслам региона
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18 марта на ВДНХ пройдет шествие, которое символизирует единство и нерушимость исторической связи между полуостровом и РФ. На мероприятии состоится красочная акция с использованием разноцветных зонтиков и флагов.
На Арбате (Арбат, 23 и Арбат, 28) пройдет церемония открытия двух новых фотовыставок. Экспозиции приурочены к Году защитника Отечества и 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Россияне увидят фотографии, которые напоминают о событиях весны 2014 года. Особое внимание на выставках уделят поддержке и реабилитации участникам спецоперации.
Фото: kremlin.ru
Насыщенная программа мероприятий планируется в Санкт-Петербурге. 18 марта вся коммунальная техника культурной столицы выйдет на маршруты с изображением карты полуострова на лобовых стеклах. На Малой Конюшенной улице пройдет праздничный концерт с участием молодых творческих коллективов Петербурга.
Сотрудники многих районных библиотек подготовили литературно-музыкальные программы, выставки, интерактивные экскурсии и лекции. В Доме национальностей пройдет показ фрагментов документальных фильмов, лекция о роли Крымского полуострова в истории Российского государства и праздничный концерт. В выставочном зале Дома национальностей россияне увидят картины Ильдуса Вахитова, рассказывающие об истории, культуре и красоте полуострова.
В других городах страны люди тоже поучаствуют в праздничных мероприятиях.
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Ольга Енгалычева