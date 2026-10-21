Подмосковные росгвардейцы отработали задержание условного террориста в школе
Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны отработали в Новогорске действия при возникновении террористической угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
По легенде учений вооружённый злоумышленник проник в образовательное учреждение.
«Сигнал тревоги сразу поступил на пульт централизованного наблюдения, откуда информация была передана группе задержания. Росгвардейцы оперативно прибыли на место для пресечения условного нападения. В ходе тренировки стражи порядка обследовали помещения и задержали нарушителя. Особое внимание уделили оперативности реагирования и чёткой тактике действий на объекте», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что учебное мероприятие позволило проверить готовность правоохранителям отработать слаженность с различными структурами и персоналом школы, закрепить навыки, от которых в реальной ситуации могут зависеть жизни людей.