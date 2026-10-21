Росгвардейцы задержали подозреваемого в афере с имуществом умершей пенсионерки

21 октября 2026, 11:06

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники СОБР «Центр» Главного управления Росгвардии по Москве, действуя в рамках закона, задержали 41-летнего мужчину из Томска. Его обвиняют в краже 2 миллионов рублей со счета покойной пенсионерки и попытке присвоить её квартиру на проспекте Мира. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.