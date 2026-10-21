Росгвардейцы задержали подозреваемого в афере с имуществом умершей пенсионерки
Сотрудники СОБР «Центр» Главного управления Росгвардии по Москве, действуя в рамках закона, задержали 41-летнего мужчину из Томска. Его обвиняют в краже 2 миллионов рублей со счета покойной пенсионерки и попытке присвоить её квартиру на проспекте Мира. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Согласно информации следствия, в 2025 году подозреваемый, узнав о смерти своей малознакомой соседки, вовлёк в преступную схему женщину, похожую на погибшую. С её помощью злоумышленник получил доступ к банковскому счёту и похитил 2 миллиона рублей. Также преступники подали поддельные документы для приватизации квартиры умершей, чтобы затем её продать.
Мужчину задержали в городе Раменское. Во время обыска у него изъяли деньги, мобильные телефоны и ноутбук. Соучастница преступления скрылась и покинула Россию, сейчас она находится в розыске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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