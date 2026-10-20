Рецидивист попался подмосковным росгвардейцам на распитии алкоголя
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Следуя по маршруту патрулирования, экипаж росгвардейцев обратил внимание на молодого человека, распивавшего спиртные напитки на автобусной остановке. Стражи порядка потребовали прекратить противоправное действие.
«Они решили проверить документы нарушителя, но их у гражданина не оказалось. Для установления данных его доставили в ближайший отдел полиции. Там задержанный попытался запутать правоохранителей. Сначала он назвал вымышленную фамилию, а когда одумался, проверка по ведомственным базам данных быстро вывела хитреца на чистую воду», – рассказали в пресс-службе.Как выяснилось, 30-летний уроженец Краснодарского края с сентября находится в федеральном розыске за кражу. Ранее он уже отбывал тюремный срок по аналогичной статье.
Росгвардейцы сообщили о задержании инициатору розыска.