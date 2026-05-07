Подмосковные росгвардейцы почтили память погибших товарищей

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Главном управлении Росгвардии по Московской области почтили память сотрудников вневедомственной охраны Александра и Алексея Фоминых, погибших 27 лет назад при выполнении служебного долга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





В церемонии участвовали заместитель начальника управления по военно-политической работе полковник полиции Артём Кошелев и исполняющий обязанности начальника ведомства Игорь Кирсанов. Офицеры возложили цветы к мемориальной табличке на территории подмосковного главка.

«7 мая 1999 года братья Фоминых прибыли на вызов по сообщению о вооружённом мужчине, который угрожал гранатой жителям дома в Реутове. Осознавая опасность, правоохранители первыми вошли в подъезд, где преступник привёл в действие взрывное устройство. Братья закрыли собой эпицентр взрыва и спасли мирных граждан. За проявленные мужество, отвагу и верность служебному долгу Александр и Алексей Фоминых были посмертно награждены орденами Мужества», – рассказали в пресс-службе.