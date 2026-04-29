Спецподразделение Росгвардии «Гюрза» провело учения в Подмосковье
Сотрудники СОБР «Гюрза» провели тактико-специальную тренировку в Солнечногорске. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Бойцы отработали алгоритм штурмовых действий по обнаружению и нейтрализации условных террористов, которые забаррикадировались в здании.
«Условия тренировки были максимально приближены к боевым. Особое внимание участники уделили взаимодействию групп боевого порядка, точности и скорости принятия решений, согласованности действий в ограниченном пространстве», – отметили в силовом ведомстве.
Кроме того, росгвардейцы отработали элементы тактической медицины – эвакуацию условно раненого, оказание первой помощи и оперативную замену выбывшего бойца. Такие навыки в управлении назвали ключевыми для сохранения боеспособности личного состава и спасения жизни.
Там назвали подобные тренировки неотъемлемым элементом подготовки для поддержания высокого уровня профессионализма росгвардейцев.