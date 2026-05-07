Росгвардейцы задержали показывавшего детям гениталии в Подмосковье извращенца — видео

07 мая 2026, 12:49

В Ступино мужчина показывал детям гениталии, его задержала Росгвардия

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области

В ступинском селе Семеновское сотрудники подмосковной Росгвардии задержали мужчину с неадекватным сексуальным поведением. Злоумышленник пришел на детскую площадку и начал демонстрировать окружающим интимные части тела.





В пресс-службе показали видео с показаниями девочек, которые столкнулись с гражданином. По их словам, за них заступились другие люди.



Тем временем в Росгвардии напомнили о признаках, по которым квартирные воры выбирают себе жертву. К наиболее явным «меткам» относятся переполненный почтовый ящик и скопившиеся у двери рекламные буклеты.



Силовики рекомендуют перед длительным отъездом доверить проверку ящика друзьям или соседям, а также убирать листовки, чтобы создавать видимость присутствия хозяев. Кроме того, не стоит заранее сообщать в социальных сетях о датах отпуска — это может привлечь внимание злоумышленников. Если же планами поделиться пришлось, эксперты советуют отключить геолокацию, а фото и видео с отдыха публиковать уже после возвращения домой.



