Стартовала регистрация на школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
В Московской области стартовала регистрация на школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В наступившем учебном году он пройдёт с 8 сентября по 17 октября, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Олимпиада проводится по 24 предметам на платформе, за исключением информатики. Участниками могут стать ученики 5-11 классов. Для учащихся четвёртых классов доступны олимпиады по математике и русскому языку. Участники могут выбрать задания и для более старшего класса.
«Всероссийская олимпиада школьников – уникальная возможность проявить свои знания и способности. В прошлом учебном году в школьном этапе участвовали более 2,5 миллионов человек, и интерес ребят к олимпиадному движению ежегодно растёт», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.Всероссийскую олимпиаду школьников проводят ежегодно с сентября по июнь. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Дипломы победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ действуют четыре года и дают ребятам право поступить в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.
Участники, призёры и победители заключительного этапа олимпиады в Московской области получают единовременную выплату в 100 000 рублей, 300 000 и 500 000 рублей соответственно. Они также могут стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных России к международным олимпиадам.