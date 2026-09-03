03 сентября 2026, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области стартовала регистрация на школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В наступившем учебном году он пройдёт с 8 сентября по 17 октября, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.





Олимпиада проводится по 24 предметам на платформе, за исключением информатики. Участниками могут стать ученики 5-11 классов. Для учащихся четвёртых классов доступны олимпиады по математике и русскому языку. Участники могут выбрать задания и для более старшего класса.

«Всероссийская олимпиада школьников – уникальная возможность проявить свои знания и способности. В прошлом учебном году в школьном этапе участвовали более 2,5 миллионов человек, и интерес ребят к олимпиадному движению ежегодно растёт», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.