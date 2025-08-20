Подмосковные росгвардейцы поймали похитителя мобильного телефона

20 августа 2025, 09:48

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона у своей знакомой. Инцидент произошёл в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Патруль росгвардейцев получил сигнал о том, что мужчина, выпивавший со своей приятельницей, украл её телефон. Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и вскоре остановили мужчину, подходящего под описание.





«Задержанный оказался 42-летний житель Павловского Посада. Выяснилось, что раньше его уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством, грабёж и кражу», — отмечается в сообщении.