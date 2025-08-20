Мужчина лишился ноги из-за заражения поедающей плоть бактерией на рыбалке

20 августа 2025, 09:36

В США пенсионер лишился ноги после заражения плотоядной бактерией на рыбалке

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Пожилой американец остался без ноги после заражения плотоядной бактерией в Мексиканском заливе. Об этом сообщает FOX 8 Live.





Так, 64-летний Брайан Шиллинг поранился во время рыбалки в Бэй-Сент-Луисе, штат Миссисипи. Однако простая царапина обернулась некротическим фасциитом — отмиранием тканей, вызванном Vibrio vulnificus. Спустя 12 часов пенсионера с почерневшей конечностью экстренно госпитализировали.



Мужчина провел несколько недель на аппарате жизнеобеспечения. Благодаря своевременно оказанной помощи он смог выжить. Чтобы спасти ему жизнь, врачам пришлось ампутировать ногу выше колена.

«Он был в шоке, когда пришел в себя», — рассказала его невеста Лиза Винье.