В частном доме под Солнечногорском нашли нарколабораторию с 40 кг мефедрона

20 августа 2025, 09:15

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству наркотиков и более 40 килограммов готового «продукта» обнаружили полицейские в частном доме а посёлке Сенеж городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, наркотики синтезировал арендатор дома — 30-летний приезжий из Краснодарского края. Предложение заняться производством наркотиков мужчине потупило через один из мессенджеров. На деньги кураторов мужчина снял дом, от них получил оборудование для лаборатории, реактивы и инструкцию.





«В ходе осмотра дома полицейские нашли там канистры с химическими жидкостями общим объёмом более 400 литров, лабораторную посуду, оборудование для смешивания и упаковки, костюм химзащиты и электронные весы. А также ёмкости с веществом, общий вес которого составил более 40 кг. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком N-метилэфедроном», — говорится в сообщении.