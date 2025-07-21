Подмосковные росгвардейцы поймали угонщика мотоцикла
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
35-летнего мужчину, подозреваемого в угоне, задержали в Ленинском городском округе сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы были на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о том, что со стоянки в автосервисе совершён угон.
«Работники автосервиса заметили, что неизвестный пытается завести мотоцикл стоимостью более 250 тысяч рублей, принадлежащий другому владельцу», — говорится в сообщении.Росгвардейцы немедленно отреагировали на вызов и задержали злоумышленника. По внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия заведено уголовное дело.