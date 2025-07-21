Подмосковные росгвардейцы поймали угонщика мотоцикла

21 июля 2025, 11:51

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

35-летнего мужчину, подозреваемого в угоне, задержали в Ленинском городском округе сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы были на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о том, что со стоянки в автосервисе совершён угон.





«Работники автосервиса заметили, что неизвестный пытается завести мотоцикл стоимостью более 250 тысяч рублей, принадлежащий другому владельцу», — говорится в сообщении.