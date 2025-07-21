На майора российской полиции завели дело из-за забеременевшей 15-летней школьницы
В Свердловской области в отношении 39-летнего начальника экспертно-криминалистической группы Алапаевска возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, пишет Telegram-канал Ural Mash.
Майор полиции познакомился со школьницей во время подработки таксистом. Он ухаживал за девушкой, обещал, что скоро разведется и возьмет ее к себе. Когда школьница забеременела, мужчина прекратил с ней общение.
По словам адвоката потерпевшей, уголовное дело долгое время не возбуждали, а майор оказывал на несовершеннолетнюю давление, убеждая удалить переписку. На сегодняшний день мужчина отстранен от занимаемой должности. Решается вопрос о его увольнении из правоохранительных органов.
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