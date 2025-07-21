В Омске школьница убила новорождённого сына в дешёвой гостинице

21 июля 2025, 11:11

Омские следователи возбудили уголовное дело об убийстве новорождённого ребёнка школьницей

Фото: Istock/globalmoments

Инцидент случился 18 июля в Омске на улице 5-я Путевая. При уборке гостиничного номера горничная обнаружила мёртвого младенца. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области.