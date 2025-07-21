В Омске школьница убила новорождённого сына в дешёвой гостинице
Инцидент случился 18 июля в Омске на улице 5-я Путевая. При уборке гостиничного номера горничная обнаружила мёртвого младенца. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области.
Труп новорождённого ребёнка был обнаружен в гостинице «Надежда». По словам горничной, весь номер был буквально залит кровью. Следователи совместно с оперативными сотрудниками, осмотрев место происшествия и проведя необходимые мероприятия, быстро установили личность подозреваемой.
Матерью мёртвого младенца оказалась 16-летняя школьница, которая приехала в город из Омской области. На допросе девушка заявила, что о своей беременности ничего не знала, а в гостинице оказалась для того, чтобы встретиться там с мужчиной. По предварительной информации, мальчик родился живым.
Школьницу отпустили под подписку о невыезде, но ей предъявлено обвинение по статье «Убийство матерью новорождённого ребенка».
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