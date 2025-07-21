Дагестанец шантажировал девушку фото из спортзала
В Дагестане 43-летний мужчина шантажировал знакомую, угрожая распространить ее фотографии, сделанные скрытой камерой в раздевалке спортзала.
По данным Mash Gor, мужчина требовал 300 тысяч за молчание, угрожая распространить фото девушки. Брат девушки, решив разобраться, подстрелил вымогателя из травмата во время встречи.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела: в отношении одного — за вымогательство, в отношении другого — за причинение легкого вреда здоровью.
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