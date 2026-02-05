Подмосковные росгвардейцы помогли автолюбительнице выбраться из снежной ловушки

05 февраля 2026, 19:07

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны вытащили из снежного заноса автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.