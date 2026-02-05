Подмосковные росгвардейцы помогли автолюбительнице выбраться из снежной ловушки
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны вытащили из снежного заноса автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Следуя по маршруту патрулирования, стражи порядка заметили на обочине растерянную женщину, просившую о помощи.
Как выяснилось, 65-летняя местная жительница не справилась с управлением на скользкой дороге. Иномарку несколько раз развернуло и вынесло на обочину. Самостоятельно выбраться из снежного плена автовладелица не смогла.
Сотрудники Росгвардии немедленно откликнулись и с помощью буксировочного троса вытащили машину на расчищенный участок дороги. Женщина поблагодарила их за помощь.
Читайте также: