Росгвардейцы задержали в Балашихе девушку за попытку сжечь торговый центр

03 февраля 2026, 19:29

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны задержали 18-летнюю местную жительницу, которая пыталась поджечь торговый центр в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.







На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта, расположенного в Железнодорожном микрорайоне Балашихи.



Как выяснилось, злоумышленница, получая инструкции по мобильной связи, зашла с пятилитровой канистрой бензина в павильон с маскирующими сетками и облила товар горючей смесью. Заметив действия злоумышленницы, сотрудники администрации магазина нажали тревожную кнопку.



Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.