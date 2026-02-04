Росгвардейцы задержали пытавшегося проникнуть в детсад неадеквата в Подмосковье
Сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали в Долгопрудном мужчину, который пытался незаконно попасть в здание детского сада.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, сигнал «Тревога» поступил на пункт централизованного наблюдения с охраняемого дошкольного учреждения. На место оперативно прибыл экипаж Росгвардии и выяснил, что на территории жилого комплекса мужчина в состоянии опьянения, находясь в нижнем белье, приставал к прохожим. После этого он попытался проникнуть в детсад, но, не добившись своего, скрылся.
Росгвардейцы уточнили приметы нарушителя и вскоре задержали его неподалёку. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.
