В Воскресенске задержали рецидивистку за угрозы зарезать соседку

05 февраля 2026, 17:58

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали 24-летнюю местную жительницу, угрожавшую убийством соседке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.