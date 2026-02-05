Достижения.рф

В Воскресенске задержали рецидивистку за угрозы зарезать соседку

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали 24-летнюю местную жительницу, угрожавшую убийством соседке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Стражи порядка получили сообщение о криках, доносившихся с лестничной площадки многоэтажного дома по ул. Калинина в Воскресенске. По указанному адресу немедленно прибыли росгвардейцы. Они установили, что причиной конфликта стало очередное шумное застолье в квартире подозреваемой.

После просьбы 42-летней соседки вести себя ночью потише агрессивно настроенная девушка взяла нож и стала угрожать женщине физической расправой.

Правоохранители задержали злоумышленницу. Как выяснилось, ранее она уже была судима за грабёж и кражи. Возбуждено уголовное дело.

Лора Луганская

