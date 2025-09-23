Подмосковные росгвардейцы помогли задержать мужчину с крупной партией наркотика

23 сентября 2025, 14:51

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Подмосковье при силовой поддержке спецназа задержали гражданина с крупной партией кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Сотрудники СОБР «Гюрза» оказали содействие коллегам из МВД. По данным следствия, мужчина помогал кибермошенникам.

«Злоумышленник хранил наркотическое средство в своём доме в микрорайоне Опалиха для последующего сбыта. При обыске его жилища обнаружили сумку, в которой находились 93 трубки с веществом белого цвета общей массой более 640 граммов. Там же нашли полимерный пакет с таким же содержимым и электронные весы», – рассказали в пресс-службе.