Росгвардия задержала пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект в Москве
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
На юге Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, незаконно проникшего на территорию охраняемого предприятия. Нарушитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.
Сигнал «тревога» поступил с объекта, расположенного на Варшавском шоссе. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили 33-летнего мужчину, который, по предварительным данным, попытался перелезть через забор, но зацепился за колючую проволоку и упал. В результате он получил травмы руки, ноги и плеча.
На место происшествия была вызвана скорая помощь. После оказания первой помощи нарушителя доставили в больницу под конвоем и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: