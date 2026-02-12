Подмосковные росгвардейцы пресекли кражу аккумулятора из строительного гипермаркета

12 февраля 2026, 23:03

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина, пытавшегося похитить из строительного гипермаркета аккумулятор для шуруповёрта. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.







На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта на Варшавском шоссе.



Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что недобросовестный посетитель пришёл в гипермаркет с личным шуруповёртом. Выбрав на витрине подходящий к его инструменту аккумулятор стоимостью более трёх тысяч рублей, мужчина спрятал его в сумку и попытался пройти мимо касс, не оплатив товар.



В итоге силовики задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель посёлка Быково.



Неудавшегося вора передали в полицию для дальнейшего разбирательства.