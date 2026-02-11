В Подмосковье пресекли кражу инструментов из строительного гипермаркета

11 февраля 2026, 12:35

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области пресекли кражу в строительном гипермаркете в посёлке совхоза имени Ленина. На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» с охраняемого магазина. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Росгвардии.