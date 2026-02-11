В Подмосковье пресекли кражу инструментов из строительного гипермаркета
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области пресекли кражу в строительном гипермаркете в посёлке совхоза имени Ленина. На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» с охраняемого магазина. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Росгвардии.
Росгвардейцы сразу выехали на место и проверили ситуацию. Они выяснили, что один из посетителей взял с витрины набор отверток и аккумулятор для шуруповерта на сумму более 6 000 рублей.
Мужчина сорвал с товаров защитные магниты, спрятал их в рюкзак и попытался уйти незаметно. Чтобы не привлекать внимание, на кассе он оплатил дешевый товар и пошел к выходу.
Сотрудники вневедомственной охраны остановили нарушителя до того, как он покинул магазин. 43-летнего жителя Москвы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
