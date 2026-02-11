Росгвардейцы помогли задержать в Подмосковье организованную группу автоподставщиков
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники ОМОН «Пересвет» вместе с полицейскими задержали участников организованной группы, которая занималась инсценировкой ДТП для получения страховых выплат. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Как установило следствие, в 2023 году восемь жителей Подмосковья разработали криминальную схему по получению незаконных страховых выплат по договорам КАСКО. Злоумышленники переправляли автомобили из-за рубежа, регистрировали их на номинальных собственников и покупали страховые полисы.
После этого соучастники инсценировали аварии. Они нанимали водителей-каскадёров, которые ночью на безлюдных трассах намеренно наезжали на препятствия – столбы, деревья или ограждения. Затем от имени фиктивных владельцев сообщники обращались в страховые компании. На основании поддельных документов аферисты получали многомиллионные выплаты. Суммарный ущерб, причинённый страховым компаниям, превысил 30 миллионов рублей.
Преступники задержаны, возбуждены уголовные дела.
