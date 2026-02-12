В Подмосковье подвели итоги работы лицензионной службы Росгвардии

12 февраля 2026, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области отмечают 57-ю годовщину со дня образования службы. Сотрудники продолжают следить за безопасным оборотом оружия, работой частных охранных организаций и защитой важных объектов региона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Росгвардии.