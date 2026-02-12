В Подмосковье подвели итоги работы лицензионной службы Росгвардии
Подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области отмечают 57-ю годовщину со дня образования службы. Сотрудники продолжают следить за безопасным оборотом оружия, работой частных охранных организаций и защитой важных объектов региона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Росгвардии.
Сегодня на учёте в подмосковном главке состоят около 18 000 владельцев гражданского оружия. Инспекторы регулярно проверяют, как люди хранят, используют и перевозят оружие. В 2025 году специалисты провели более 35 000 проверок условий хранения. По итогам работы они привлекли к административной ответственности свыше 6500 граждан, аннулировали более 1000 лицензий и разрешений, изъяли из незаконного оборота свыше 5000 единиц оружия. Ещё около 4500 единиц жители добровольно сдали.
Отдельное направление — контроль за частными охранными структурами. Под надзором подразделений находятся более 1000 ЧОО. За год специалисты провели свыше 13 000 проверок охраны объектов и соблюдения установленных требований.
Сотрудники также обеспечивают безопасность объектов топливно-энергетического комплекса. Под контролем находятся около 150 объектов ТЭК, включая три объекта в городе Байконур. В 2025 году инспекторы организовали около 30 проверочных мероприятий.
Большую часть услуг жители получают онлайн. За прошлый год подразделения приняли около 90 000 заявлений по вопросам оборота оружия и частной охранной деятельности, при этом 97% обращений граждане направили через портал госуслуг.
Работа сотрудников лицензионно-разрешительной службы помогает поддерживать общественную безопасность и формировать ответственное отношение к обращению с оружием в регионе.
