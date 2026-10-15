Подмосковные росгвардейцы пресекли массовую драку у сетевого магазина

15 октября 2026, 21:41

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны участников массовой драки на территории охраняемого объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина, расположенного в деревне Березняки.



Прибывшие правоохранители выяснили, что произошёл конфликт между сотрудником магазина и компанией мужчин, распивавших спиртные напитки на прилегающей территории.

«На просьбу продавца прекратить противоправные действия граждане ответили нецензурной бранью и угрозами, а затем начали наносить работнику торговой точки удары кулаками, в том числе по голове. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации», – рассказали в пресс-службе.