Подмосковные росгвардейцы пресекли массовую драку у сетевого магазина
Сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны участников массовой драки на территории охраняемого объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина, расположенного в деревне Березняки.
Прибывшие правоохранители выяснили, что произошёл конфликт между сотрудником магазина и компанией мужчин, распивавших спиртные напитки на прилегающей территории.
«На просьбу продавца прекратить противоправные действия граждане ответили нецензурной бранью и угрозами, а затем начали наносить работнику торговой точки удары кулаками, в том числе по голове. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации», – рассказали в пресс-службе.Росгвардейцы оперативно задержали двоих наиболее активных участников конфликта. Ими оказались местные жители 32 и 35 лет, ранее судимые за грабежи, кражи и вандализм. Для дальнейшего разбирательства их передали в территориальный отдел полиции.