Росгвардия проверит Джигана после стрельбы в его доме
Росгвардия начала проверку в отношении рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) после инцидента со стрельбой в его загородном доме. Об этом сообщает издание «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Проверку проводят сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы. Специалисты устанавливают, могли ли быть допущены нарушения законодательства, регулирующего оборот оружия.
Инцидент произошел в июле. По данным СМИ, во время конфликта Джиган направил оружие на садовника и обвинил его в педофилии. Рэпер заставил мужчину встать на колени и требовал признаться в преступлениях против детей. После этого, как сообщалось, он открыл беспорядочную стрельбу.
Ранее охранник Джигана рассказал о нападении рэпера. Подробности — в нашем материале.
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