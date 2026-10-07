Росгвардия проверит Джигана после стрельбы в его доме

07 октября 2026, 16:08

Росгвардейцы проверяют рэпера Джигана после его беспорядочной стрельбы

Денис Устименко-Вейнштейн (Джиган) (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Росгвардия начала проверку в отношении рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) после инцидента со стрельбой в его загородном доме. Об этом сообщает издание «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.