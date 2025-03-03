Подмосковные росгвардейцы спасли провалившегося под лёд рыбака

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны спасли рыбака, который случайно упал в прорубь. Информацию об этом пресс-служба подмосковного главка Росгвардии разместила на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«В ходе происшествия пострадал житель Пресненского района Москвы. Он занимался подлёдной рыбалкой и по неосторожности упал в прорубь. По счастью, при нём оказался мобильный телефон. Мужчина не растерялся и позвонил в единую службу спасения. Диспетчер передал в ближайший отдел вневедомственной охраны, и росгвардейцы незамедлительно прибыли на место», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии вытащили едва державшегося на поверхности мужчину из ледяной воды и передали подоспевшим медикам. Пострадавшего доставили в больницу с сильным обморожением. Но сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.
Главное управление Росгвардии Московской области ведёт страницу в соцсети «ВКонтакте», а также Telegram-канал. С помощью этих площадок ведомство информирует жителей региона о различных происшествиях и деятельности сотрудников.
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