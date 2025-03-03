Подмосковные росгвардейцы спасли провалившегося под лёд рыбака

С 3 марта у православных христиан начинается Великий пост — период подготовки к Пасхе, который в этом году продлится до 19 апреля. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что более 4,5 тысячи заведений общественного питания в регионе предлагают специальное постное меню, подходящее также для вегетарианцев. Всего в Подмосковье действует свыше 8,2 тысячи ресторанов и кафе.