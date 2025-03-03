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ФСБ показала кадры с арсеналом убитого исламиста, планировавшего взрывы в московском метро

ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего взрывы в столичном метро
Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Кадры с оружием убитого исламиста показали сотрудники ФСБ. Уточняется, что мужчина собирался устроить взрыв в столичном метрополитене, а также в подмосковном еврейском религиозном учреждении.
На видео есть компоненты для бомбы, а также пистолет. Кроме того, силовики обнаружили переписку в телефоне, где неизвестные проинструктировали злоумышленника, как собрать бомбу.

По данным ведомства, после совершения преступлений мужчина собирался отправиться в Афганистан для вступления в ряды террористов.

Ранее ФСБ проинформировала о ликвидации гражданина РФ, являвшегося уроженцем одного из государств Центрально-Азиатского региона.

Перед этим стало известно о задержании подростка, связанного с телефонными мошенниками.

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#теракт
#москва
#новости
ФСБ ликвидировала террориста, собиравшегося устроить взрывы в столичном метро
ФСБ: уничтожен террорист, планировавший взрывы в Москве и Подмосковье
03 марта 2025, 10:00

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, готовившего взрывы в синагоге в Подмосковье и в столичном метро. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, россиянин был членом запрещенной в стране международной террористической организации (МТО).

«Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

Преступник успел провести разведку и приобрести составляющие для изготовления взрывного устройства. В его квартире обнаружили огнестрельное оружие, а также химические вещества и поражающие элементы для сборки СВУ.

После совершения серии терактов мужчина планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.

При задержании преступник начал стрелять и был нейтрализован ответным огнем. По факту подготовки к совершению теракта возбуждено уголовное дело.

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#фсб
#теракт
#мужчина
#афганистан
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Бастрыкин сообщил о завершении следствия по делу о теракте в «Крокусе»
Бастрыкин: завершились следственные действия по делу о теракте в «Крокус сити холле»
03 марта 2025, 06:18

Фото: iStock/Zolnierek

Следователи закончили расследование теракта в «Крокус сити холле» менее чем за год, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«И здесь надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям», — добавил он.
Вечером 22 марта 2024 года в Красногорске в концертном зале произошла трагедия, унесшая жизни 145 человек, включая шестерых детей, и оставившая более 500 пострадавших. К утру следующего дня в Брянской области задержали четверых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Позже под стражу отправили и их возможных сообщников.

Сейчас обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела. Бастрыкин добавил, что такие преступления, как теракт в «Крокусе» или убийство генерала Игоря Кириллова, тщательно планируются. Расследование второго дела еще идет.

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#расследование
#рф
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Изнасилования учительницы-педофила вскрылись ​через 30 лет после ​произошедшего
В Британии учительница совратила 13-летнего школьника и избежала тюрьмы через 30 лет
03 марта 2025, 05:08

Фото: iStock/Rawpixel

Житель Великобритании обвинил свою бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях, произошедших 30 лет назад. Учительница избежала тюрьмы, хотя насиловала 13-летнего мальчика. Теперь он стал мужчиной и рассказал о своей травме в подкасте Tortoise Media, используя псевдоним «Гарет».
Десять лет назад Гарет пытался обратиться в полицию, но свидетели отказались говорить о происходящем, а Боуэн все отрицала, и дело закрыли. Подтверждение его обвинением нашлось в 2023 году.

Салли-Энн Боуэн начала работать в школе Гарета в 1988 году, когда ему было 13, а ей — 27. Их дружба началась случайно: после того как друг Гарета украл порножурналы, мальчики спрятались в кафе, где сидела учительница, и она сделала странный комментарий о своем теле.

«Мои гениталии тоже так выглядят», — сказала она Гарету, подозвав его к себе и указывая на обнаженную модель.
На следующий день Гарет признался ей в любви, и она позвала его к себе домой, где вскоре начались их интимные встречи. Сначала он был в восторге от секса, но в более взрослом возрасте осознал, что это было насилие, а у Боуэн была склонность к педофилии.

В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить
В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить
Со временем странность происходящего стала заметна матери мальчика, поэтому Боуэн уволилась из школы, чтобы избежать внимания администрации и не сесть в тюрьму.

Гарет считает, что секс и то, как с ним вела себя Боуэн в постели, сломали ему жизнь: он бросил учебу в 15, стал бездомным в 16, ужасно разругавшись с семьей. Затем он долго не мог строить отношения с ровесницами. Что-то казалось ему неестественным, он чувствовал себя некомфортно во время интима.

В 2023 году расследование Агентства по регулированию сферы образования запретило Боуэн преподавать, выяснив, что она совращала и других учеников. Помимо Гарета были иные жертвы — женщина-совратительница разрушила не одну жизнь.

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#секс
#школы
#насилие
#женщина
#отношения
#расследование
#жертвы
#педофилия
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Кишечную инфекцию обнаружили почти у 150 рабочих в Москве после еды от «ЕниДем»
РИА Новости: в Москве 147 рабочих подхватили кишечную инфекцию от еды «Енидем»
03 марта 2025, 03:22

Фото: iStock/sudok1

Массовое отравление 147 сотрудников произошло на стройке в юго-западной части Москвы из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм при организации питания. Из-за выявления у пострадавших острой кишечной инфекции суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность фирмы «ЕниДем».
По данным РИА Новости из судебных материалов, инцидент отравления связан с деятельностью компании «ЕниДем». Она поставляла некачественные блюда по договору с подрядчиком «Енигюн Констракшн».

Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, а заместитель гендиректора строительной компании Гекхан Озтюрк арестован Савеловским судом Москвы и 20 февраля помещён в СИЗО.

«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников „Енигюн Констракшн“ в связи с допущенными нарушениями», — отмечается в документах суда.
Суд установил, что услуги «ЕниДем» не соответствовали требованиям безопасности, что привело к вспышке острой кишечной инфекции. Все пострадавшие — рабочие, употреблявшие пищу, предоставленную подрядчиком. Mash дополняет, что они главным образом были строителями-мигрантами, которые возводили ЖК «Обручева, 30» в Москве.

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#суд
#роспотребнадзор
#отравление
#пострадавшие
#рабочие
#услуги
#расследование
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Установлена личность открывшего стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах
Стрельбу в ТЦ в Мытищах открыл 24-летний Данил Потехин
02 марта 2025, 19:22

Фото: iStock/nixki

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, пишет Telegram-канал Baza.
Им оказался 24-летний Дмитрий Потехин.

Предварительно, в воскресенье днём между мужчиной и охранниками торгового центра произошла стычка. Тогда Потехин пытался пройти с большой чёрной сумкой в здание, но отказался от досмотра, поэтому его выгнали.

Спустя некоторое время Дмитрий вернулся без сумки и подрался с тремя охранниками. В ходе конфликта он открыл огонь.

Вскоре Потехина задержали правоохранители. У него обнаружили пистолет.

В результате происшествия пострадали три человека – сам стрелок и двое охранников. В этот момент все посетители ТЦ эвакуировались через аварийный выход, из них никто не пострадал.

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#мытищи
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