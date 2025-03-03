ФСБ показала кадры с арсеналом убитого исламиста, планировавшего взрывы в московском метро

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov
Кадры с оружием убитого исламиста показали сотрудники ФСБ. Уточняется, что мужчина собирался устроить взрыв в столичном метрополитене, а также в подмосковном еврейском религиозном учреждении.
На видео есть компоненты для бомбы, а также пистолет. Кроме того, силовики обнаружили переписку в телефоне, где неизвестные проинструктировали злоумышленника, как собрать бомбу.
По данным ведомства, после совершения преступлений мужчина собирался отправиться в Афганистан для вступления в ряды террористов.
Ранее ФСБ проинформировала о ликвидации гражданина РФ, являвшегося уроженцем одного из государств Центрально-Азиатского региона.
Перед этим стало известно о задержании подростка, связанного с телефонными мошенниками.
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По данным ведомства, после совершения преступлений мужчина собирался отправиться в Афганистан для вступления в ряды террористов.
Ранее ФСБ проинформировала о ликвидации гражданина РФ, являвшегося уроженцем одного из государств Центрально-Азиатского региона.
Перед этим стало известно о задержании подростка, связанного с телефонными мошенниками.
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Никита Кротов