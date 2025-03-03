Бастрыкин сообщил о завершении следствия по делу о теракте в «Крокусе»

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Следователи закончили расследование теракта в «Крокус сити холле» менее чем за год, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«И здесь надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям», — добавил он.Вечером 22 марта 2024 года в Красногорске в концертном зале произошла трагедия, унесшая жизни 145 человек, включая шестерых детей, и оставившая более 500 пострадавших. К утру следующего дня в Брянской области задержали четверых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Позже под стражу отправили и их возможных сообщников.
Сейчас обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела. Бастрыкин добавил, что такие преступления, как теракт в «Крокусе» или убийство генерала Игоря Кириллова, тщательно планируются. Расследование второго дела еще идет.
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Мария Моисеева