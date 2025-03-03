Бастрыкин сообщил о завершении следствия по делу о теракте в «Крокусе»

Житель Великобритании обвинил свою бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях, произошедших 30 лет назад. Учительница избежала тюрьмы, хотя насиловала 13-летнего мальчика. Теперь он стал мужчиной и рассказал о своей травме в подкасте Tortoise Media, используя псевдоним «Гарет».